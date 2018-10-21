СМИ: Из-за взрывов на складах Украина потеряла около 40% боеприпасов

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Украинский журналист Юрий Бутусов в статье для газеты «Зеркало недели» сообщил, что за 1,5 года страна потеряла около 40% всех имеющихся боеприпасов в результате взрывов на складах.

По его словам, в результате ряда ЧП было уничтожено более 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов.

Автор также уточняет, что за годы военной операции в Донбассе армия страны потратила 70 тыс. тонн боеприпасов.

«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны», — подчеркнул Бутусов.

Также, по его мнению, страна не сможет возместить потери в ближайшее время, так как покупка оружия у западных партнёров обойдётся Украине в «сотни миллионов долларов». Киев, по словам журналиста, в настоящий момент не располагает подобными ресурсами.

Ранее сообщалось, что на военных складах под Черниговом возник пожар.

В СБУ заявили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию. 

Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».

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