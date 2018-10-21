СМИ: Из-за взрывов на складах Украина потеряла около 40% боеприпасов
По его словам, в результате ряда ЧП было уничтожено более 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов.
Автор также уточняет, что за годы военной операции в Донбассе армия страны потратила 70 тыс. тонн боеприпасов.
«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны», — подчеркнул Бутусов.
Также, по его мнению, страна не сможет возместить потери в ближайшее время, так как покупка оружия у западных партнёров обойдётся Украине в «сотни миллионов долларов». Киев, по словам журналиста, в настоящий момент не располагает подобными ресурсами.
Ранее сообщалось, что на военных складах под Черниговом возник пожар.
В СБУ заявили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.
Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».