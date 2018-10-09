Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом

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Президент Украины Пётр Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом.
Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом
  • Reuters

«Учитывая близость к российской границе, неслучайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия», — отметил Порошенко.

Он добавил, что не пытается «устроить наказание ради пиара» преждевременно.

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновата в пожарах на военных складах в Черниговской области.

В Минобороны Украины сообщили, что интенсивность взрывов на складах значительно снизилась.

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле города Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов. 

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