Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах под Черниговом

Президент Украины Пётр Порошенко во время заслушивания доклада украинских силовиков заявил о российском следе во взрывах на складах под Черниговом.

«Учитывая близость к российской границе, неслучайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия», — отметил Порошенко.

Он добавил, что не пытается «устроить наказание ради пиара» преждевременно.

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновата в пожарах на военных складах в Черниговской области.

В Минобороны Украины сообщили, что интенсивность взрывов на складах значительно снизилась.

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле города Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов.