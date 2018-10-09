Министр инфраструктуры Украины обвинил Россию в пожарах на военных складах

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновата в пожарах на военных складах в Черниговской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии... вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия — Москва — Кремль», — написал он.

Ранее на одном из крупнейших военных складов Украины, расположенном в Черниговской области, начался пожар. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения». При этом СБУ не исключает версии о диверсии на складах под Черниговом.

Подробнее — в материале RT.