СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом

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Служба безопасности Украины (СБУ) расследует несколько версий пожара на военных складах в Черниговской области, в частности отрабатывается версия возможной диверсии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом
  • © Служба безопасности Украины

«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа центрального аппарата СБУ.

Ранее из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.

Позднее Украина закрыла часть воздушного пространства из-за взрывов на складах. 

Подробнее — в материале RT.

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