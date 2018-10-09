СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом
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«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа центрального аппарата СБУ.
Ранее из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.
Позднее Украина закрыла часть воздушного пространства из-за взрывов на складах.
Подробнее — в материале RT.