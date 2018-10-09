Минобороны Украины: интенсивность взрывов на складах под Черниговом значительно снизилась

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В Минобороны Украины заявили, что интенсивность взрывов на складах в Черниговской области значительно снизилась.
Минобороны Украины: интенсивность взрывов на складах под Черниговом значительно снизилась
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

«По состоянию на 16:00 9 октября интенсивность взрывов значительно снизилась. Сейчас фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле города Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов. 

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе после взрывов на складах в Черниговской области. Кроме того, сообщалось, что перед пожаром на складах произошло четыре взрыва

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