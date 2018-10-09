На границе усилены меры безопасности после взрывов на складах под Черниговом

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Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе после взрывов на складах в Черниговской области.
На границе усилены меры безопасности после взрывов на складах под Черниговом
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«На государственной границе усилены меры безопасности. Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что перед пожаром на складах под Черниговом произошло четыре взрыва. Из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.

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