«Неконтролируемая цепь взрывов»: в Харьковской области произошёл пожар на складе боеприпасов

В Харьковской области в окрестностях города Балаклея возник пожар на военном складе с боеприпасами. По данным Минобороны Украины, на территории произошло уже 40 взрывов. Отмечается, что причиной ЧП могло стать возгорание сухой травы во время работ по обезвреживанию снарядов. С огнём борются два пожарных танка, инженерная машина, самолёт Ан-32 и вертолёт Ми-8. Полиция ограничила въезд в город, а жители домов, прилегающих к складу, были эвакуированы. Горожанам рекомендовали забрать детей из школ и детских садов.

В Харьковской области загорелся военный склад боеприпасов, который находится около города Балаклея. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, причиной пожара стала сухая трава.

«В результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее, на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», — говорится в Facebook ведомства.

Личный состав, участвовавший в обезвреживании боеприпасов, был эвакуирован. Для ликвидации возгорания привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных машин, а также самолёт Ан-32 и вертолёт Ми-8.

«Военнослужащими совместно с ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. — RT) принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей», — уточнили в министерстве.

Помимо этого, представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что произошло уже 40 взрывов.

«Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась — в разы», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Въезд ограничен

В связи с инцидентом правоохранители перекрыли въезд в город Балаклея, сообщила пресс-секретарь местной полиции Виктория Лютая.

«Въезд в город закрыт, выехать могут все желающие», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что местные власти пока не эвакуируют население, но готовы к этой мере, если возникнет необходимость.

Слова пресс-секретаря подтвердили и в Балаклейской районной администрации. «Пока эвакуация не объявлялась. Сейчас собирается специальная комиссия по поводу произошедшего», — отметили там.

Позднее в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что было принято решение эвакуировать жителей лишь одной улицы и частного сектора, дома которых прилегают к складам.

Между тем в социальных сетях очевидцы уже выкладывают фотографии инцидента, на которых видно, как с предполагаемой стороны базы поднимается густой чёрный дым. Некоторые пользователи пишут, что после возгорания «пошла неконтролируемая цепь взрывов».

О хаотичных взрывах сообщили и в мэрии города: «Были плановые подрывы снарядов, теперь уже хаотичные подрывы. Мы рекомендуем забрать детей из школ и садиков — на всякий случай, чтобы они были с родителями».

Пожар из-за «диверсии»

Отметим, что в прошлый раз военный склад вблизи Балаклеи загорелся в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар спровоцировал взрывы, в результате которых один человек погиб, пятеро пострадали. На базе площадью 378 гектаров хранилось более 130 тыс. снарядов. Тушение пожара заняло двое суток.

Как отметил позднее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский, инцидент причинил ущерб на миллиард долларов.

«Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может такое допустить», — говорил он в апреле 2017 года.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, на складе осталось чуть более 30% боеприпасов. На ликвидацию ЧП кабмин страны выделил 100 млн гривен (более $3 млн). На восстановительные работы правительство направило 45 млн гривен ($1,7 млн).

По факту происшествия были возбуждены два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность». При этом диверсия называлась едва ли не основной версией произошедшего. Так, украинские следователи предположили, что пожар мог быть устроен с помощью беспилотников.

Взрывы на миллионы

Не менее крупным стало возгорание в октябре прошлого года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Как писали украинские СМИ, при последовавших после взрывах сдетонировало 32 тыс. тонн снарядов стоимостью $800 млн. Всего на складе хранилось около 200 тыс. тонн боеприпасов, что значительно превышает нормы загрузки, утверждал телеканал ТСН.

Также по теме Фантомная диверсия: на Украине пообещали привлечь к ответственности виновных во взрывах на складе Ответственность за пожар и взрывы на складе в Калиновке должны нести высокопоставленные чиновники, заявил секретарь СНБО Александр...

По данным Полторака, 68 тыс. тонн из находившихся на военном арсенале в Калиновке боеприпасов были готовы к применению.

Пожар под Винницей нанёс ущерб пяти близлежащим сёлам и городу Калиновка. Более 30 тыс. жителей населённых пунктов, располагающихся рядом со складом, были эвакуированы. Военная прокуратура возбудила тогда уголовное дело, расследование которого затем передала в Службу безопасности Украины (СБУ).

Как отметил в сентябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, пожары на складах боеприпасов стали ударом по обороноспособности Украины.

«Это колоссальная проблема, которую мы сегодня имеем. Я буду говорить откровенно... Украине нанесён наибольший удар по обороноспособности с начала войны», — заявлял он.

По его словам, ситуация с ЧП на базах продемонстрировала неспособность страны защищать свои стратегические арсеналы.