Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
- РИА Новости
«На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ «Сармат»... это было сделано по личному приказу Порошенко», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».
По её словам, об этом знали и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Депутат рассказала, что в то время она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами.
Савченко подчеркнула, что экспертизы о причинах пожара на военном складе были затем сфальсифицированы по приказу Порошенко.
«Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности... Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнёров, то есть уже не смогли подделать», — заявила лидер партии «Батькивщина» в ответ на вопрос о причинах организации подрыва военного арсенала.
Она также подтвердила, что у неё есть оригиналы экспертиз, но опубликовать их должно Государственное бюро расследований (ГБР).
Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали порядка 36 тыс. жителей из десятикилометровой зоны около склада.
При этом украинские силовики заявляли, что пожар был устроен с помощью беспилотников.