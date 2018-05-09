В Балаклее полностью ликвидирован пожар на складах боеприпасов

В населённом пункте Балаклея Харьковской области полностью ликвидирован пожар на складах боеприпасов, передаёт пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«В 17:00 8 мая ликвидирован пожар в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении. Ранее Минобороны Украины назвало три возможные причины пожара на складе в Балаклее. Возгорание произошло 3 мая.