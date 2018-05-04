Украинская полиция возбудила дело по факту пожара на складе в Балаклее

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На Украине полиция возбудила уголовное дело по факту пожара на территории военных складов в городе Балаклея Харьковской области. Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
Украинская полиция возбудила дело по факту пожара на складе в Балаклее
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«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Халатное отношение к военной службе» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Досудебное расследование будет проводиться под руководством военной прокуратуры.

Ранее Минобороны Украины назвало три возможных причины пожара на складе в Балаклее.

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