Украинская полиция возбудила дело по факту пожара на складе в Балаклее
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«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Халатное отношение к военной службе» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Досудебное расследование будет проводиться под руководством военной прокуратуры.
Ранее Минобороны Украины назвало три возможных причины пожара на складе в Балаклее.