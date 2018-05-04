В Минобороны рассказали об обстановке после пожара на складах боеприпасов под Харьковом

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Склады с боеприпасами в населённом пункте Балаклея Харьковской области находятся в безопасности. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.
В Минобороны рассказали об обстановке после пожара на складах боеприпасов под Харьковом
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По данным ведомства, по состоянию на 08:30 горение травы на неразминированной технической площадке отсутствует. 

В настоящее время пожарные расчёты, включая пожарные танки, осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия.

«Авиация ГСЧС проводит контрольную проливку территории: осуществлены шесть сбросов воды самолётом Ан-32, сбросы вертолётом Ми-8. Местным жителям ничего не угрожает. Склады боеприпасов в безопасности», — говорится в сообщении. 

3 мая в Балаклее на технической территории воинской части «65-й арсенал» произошло  возгорание сухой травы, сопровождающееся взрывами боеприпасов, на площади около 35 гектаров. 

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