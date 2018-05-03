В Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов

В связи с пожаром на складе боеприпасов организована частичная эвакуация жителей города Балаклея. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

«Об эвакуации всего города речь не идёт. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к территории арсенала частный сектор», — заявила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

По её словам, принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются.

Как передаёт Интерфакс-Украина, мэрия Балаклеи рекомендовала местным жителям забрать детей из школ и садиков.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла въезд в Балаклею после пожара на складе боеприпасов.