В Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов

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В связи с пожаром на складе боеприпасов организована частичная эвакуация жителей города Балаклея. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
В Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов
  • © black_angel_elvis / Instagram

«Об эвакуации всего города речь не идёт. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к территории арсенала частный сектор», — заявила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

По её словам, принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются.

Как передаёт Интерфакс-Украина, мэрия Балаклеи рекомендовала местным жителям забрать детей из школ и садиков.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла въезд в Балаклею после пожара на складе боеприпасов.

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