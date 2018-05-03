В украинском городе Балаклея загорелся склад боеприпасов

В городе Балаклея Харьковской области Украины загорелся склад с боеприпасами, передаёт пресс-служба областного управления Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

«Что-то там происходит, это нам известно, а что именно — пока известно, наверное, только Министерству обороны, потому что это их компетенция», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что возгорание тушат сотрудники Минобороны Украины.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о причинах взрывов на складах с боеприпасами на Украине.

В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее произошёл пожар на складе боеприпасов. Правительство Украины выделило 45 млн гривен на ликвидацию последствий.