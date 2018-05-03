Площадь пожара в Балаклее составляет примерно 35 гектаров
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«В 13:40 в посёлке городского типа Балаклея на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава ведомства Николай Чечёткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о мероприятиях по ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что в Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов.