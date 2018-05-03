Площадь пожара в Балаклее составляет примерно 35 гектаров

Короткая ссылка
Площадь пожара на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области составляет порядка 35 га. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Площадь пожара в Балаклее составляет примерно 35 гектаров
  • © sandra_bich_ / Instagram

«В 13:40 в посёлке городского типа Балаклея на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства Николай Чечёткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о мероприятиях по ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в Балаклее проходит частичная эвакуация жителей из-за пожара на складе боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных