В Раде раскритиковали попытки обвинить Россию во взрывах на Украине

Депутат Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» раскритиковал версию о причастности России к взрывам на складах боеприпасов в Черниговской области.

«Как вы помните, кто во всём виноват? Диверсанты. Я хочу сказать, что через пять минут после всего рассмотрено было две версии. Написано было, что были беспилотники и диверсанты... Неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз говорить, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?» — сказал он.

Он назвал эту ситуацию странной.

«Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — всё время российские диверсанты?.. То есть получается, что русские диверсанты, коварно пробравшись вместе с дронами на нашу территорию, уничтожили все эти (боеприпасы. — RT), которые нуждаются в проверке, прошедшие все сроки хранения», — добавил парламентарий.

По словам Рабиновича, в стране есть ещё четыре склада, которые находятся в зоне риска.

Он призвал охранять «то, что осталось», иначе снова «прилетят какие-нибудь дроны, и Украина останется с вилами».

Сразу после возникновения пожара на военных складах под Черниговом в Службе безопасности Украины сообщили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.

9 октября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в произошедшем, а украинский лидер Пётр Порошенко заявил о «российском следе».