Захарова заявила о тотальной неразберихе в деле о взрывах во Врбетице

Вокруг дела о взрывах в 2014 году боеприпасов на складах в чешской деревне Врбетице наблюдается тотальная неразбериха, в условиях которой Прага не может провести объективное и логическое расследование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на опубликованной в чешской газете DNES материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году тысяч единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему.

По данным издания, компания IMEX Group, которой принадлежал склад, уже подала иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества.

При этом чешские Государственная инспекция органов безопасности и Национальный центр по борьбе с оргпреступностью, а также занимающиеся указанным делом следователи отказываются от комментариев по данному вопросу.

«Власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий... в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — заключила представитель российского МИД.

Ранее в Чехии заявили, что потребуют от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.