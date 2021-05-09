Чехия потребует от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения заявила, что Прага потребует у России компенсацию в размере около млрд крон (около 3,5 млрд рублей) за взрывы в чешском Врбетице в 2014 году.

«Если мы пойдём путём, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займёт очень много времени», — приводит РИА Новости её слова.

Чехия намерена, говорит Шиллерова, взыскать эти средства «в соответствии с международным правом».

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.