Чехия потребует от России компенсацию из-за взрывов во Врбетице
«Если мы пойдём путём, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займёт очень много времени», — приводит РИА Новости её слова.
Чехия намерена, говорит Шиллерова, взыскать эти средства «в соответствии с международным правом».
17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.