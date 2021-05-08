Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
- Reuters
«Европа не может принимать такие действия. Мы должны понять, что когда одно государство ЕС подвергается нападению, то это нападение на всех», — цитирует Бабиша iDNES.cz.
Как пишет РИА Новости, чешский премьер добавил: «Увидим на следующем саммите (ЕС. — RT), как они к этому отнесутся».
По его словам, о взрывах во Врбетице на полях саммита «состоялась весьма длительная дискуссия».
17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.
В Кремле отвергли такие заявления. В качестве ответа Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
25 апреля чешский президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.
Он выразил надежду, что «чешские коллеги всё-таки придут в себя», в таком случае Россия будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий.