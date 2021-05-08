Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза в португальском Порту попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году.

«Европа не может принимать такие действия. Мы должны понять, что когда одно государство ЕС подвергается нападению, то это нападение на всех», — цитирует Бабиша iDNES.cz.

Как пишет РИА Новости, чешский премьер добавил: «Увидим на следующем саммите (ЕС. — RT), как они к этому отнесутся».

По его словам, о взрывах во Врбетице на полях саммита «состоялась весьма длительная дискуссия».

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

В Кремле отвергли такие заявления. В качестве ответа Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

25 апреля чешский президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

Он выразил надежду, что «чешские коллеги всё-таки придут в себя», в таком случае Россия будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий.