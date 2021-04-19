В Кремле отвергли выводы Чехии о взрыве во Врбетице 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», — приводит его слова ТАСС.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

Позднее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов во Врбетице.