В Кремле отвергли выводы Чехии о взрыве во Врбетице
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«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», — приводит его слова ТАСС.
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.
Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.
Позднее первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов во Врбетице.