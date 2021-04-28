«Ложная солидарность»: Россия объявила ответные меры на высылку дипломатов странами Балтии и Словакией

Основываясь на принципах взаимности, Россия потребовала, чтобы ряд сотрудников посольств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии в течение недели покинули страну. Так российский МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из этих государств. В ведомстве подчеркнули, что прибалтийские страны продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении России. Также в МИД выразили сожаление в связи с тем, что Братислава, проявив «ложную солидарность» с Прагой, нанесла ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям.

Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на высылку российских дипломатов Латвией, Литвой и Эстонией, а также Словакией. Послы этих государств были в среду, 28 апреля, вызваны в МИД.

В ведомстве сообщили, что в рамках принципа взаимности Москва потребовала, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии в течение недели покинули территорию России.

Руководству дипмиссий этих стран заявлен «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями» по высылке сотрудников российских посольств.

«Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», — добавили в МИД.

23 апреля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Рига и Таллин решили выслать по одному сотруднику российских посольств, Вильнюс — двух.

Также российский МИД объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства Словакии в Москве. Как пояснили в ведомстве, этот шаг предпринят в ответ на необоснованную высылку трёх сотрудников российской дипмиссии в Братиславе по «абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

«Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в её провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — сообщили в МИД словацкому послу.

Напомним, что 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На фоне заявления Бабиша Прага сообщила о решении выслать из страны 18 российских дипломатов. МИД РФ в ответ выразил Чехии решительный протест и объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.

Вслед за Чехией решения о высылке российских дипломатов приняли ряд других европейских государств, МИД РФ ответил на эти шаги по принципу взаимности.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова позднее заявила, что чешская сторона «встала на путь разрушения отношений».

Претензии со стороны Болгарии

Также в среду, 28 апреля, прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год.

В прокуратуре упомянули заключения экспертов, согласно которым в четырёх рассмотренных взрывах есть сходство. В сообщении ведомства говорится, что шесть россиян, которые якобы могут быть причастны к взрывам, в то время проживали в Болгарии.

Наряду с этим утверждается, что целью взрывов было помешать поставкам военной продукции в Грузию и на Украину. В Софии также заявили, что работают совместно с Прагой над установлением связи между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

При этом в российском МИД ранее обратили внимание на сообщения СМИ о хранении на складах в чешской Врбетице противопехотных мин в обход Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). В ведомстве отметили, что эта информация ставит под сомнение добросовестное выполнение Прагой обязательств в рамках КЗПМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сказала, что аналогичные вопросы возникают к Болгарии, гражданину которой СМИ приписывают владение хранившимся на складе оружием, и Украине, которую называют потенциальным получателем этого снаряжения.

Комментируя обвинения болгарской стороны, глава российского МИД Сергей Лавров указал на абсурдность таких утверждений: «Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идёт».

Сергей Лавров об абсурдности недавних обвинений в адрес России

Министр выразил удивление в связи с тем, что речь о событиях последних десяти лет в Болгарии зашла «вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года».

«Решила перещеголять ещё и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу, — отметил Лавров. — Либо они всё это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности».