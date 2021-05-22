Захарова оценила заявление главы МИД Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией
- globallookpress.com
Соответствующий пост она опубликовала в своём Facebook.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала она.
Ранее Шалленберг заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Россией. При этом австрийский министр добавил, что российская сторона в настоящее время не демонстрирует заинтересованности в соответствующем диалоге.