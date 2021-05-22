Глава МИД Австрии заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире радиостанции «О-1» заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Россией.

«Отношения сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоём. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что (другая сторона. — RT) этого тоже хочет», — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, российская сторона в настоящее время не демонстрирует заинтересованности в соответствующем диалоге.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 государств сообщества в Брюсселе оценил отношения России и ЕС.