Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций
- Gettyimages.ru
- © Travel_Motion
«Согласованный пакет включает в себя ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику», — говорится в сообщении.
Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».
Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.
7 апреля постоянные представители стран — членов ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций.
Ранее появилась информация, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее отметил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.