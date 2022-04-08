Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций

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Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций
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«Согласованный пакет включает в себя ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

7 апреля постоянные представители стран — членов ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций.

Ранее появилась информация, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее отметил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ

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