Reuters: ЕС не смог утвердить пакет санкций против России из-за вопроса поставок угля
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«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты», — пишет агентство.
На встрече представители ЕС высказали «опасения», говорится в сообщении.
Как будут решаться связанные с этим вопросы — пока неясно, утверждают собеседники.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.