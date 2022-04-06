Reuters: ЕС не смог утвердить пакет санкций против России из-за вопроса поставок угля

Короткая ссылка
Дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: ЕС не смог утвердить пакет санкций против России из-за вопроса поставок угля
  • Gettyimages.ru

«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты», — пишет агентство.

На встрече представители ЕС высказали «опасения», говорится в сообщении.

Как будут решаться связанные с этим вопросы — пока неясно, утверждают собеседники.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить