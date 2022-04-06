Reuters: ЕС не смог утвердить пакет санкций против России из-за вопроса поставок угля

Дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты», — пишет агентство.

На встрече представители ЕС высказали «опасения», говорится в сообщении.

Как будут решаться связанные с этим вопросы — пока неясно, утверждают собеседники.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.