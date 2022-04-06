Глава МИД Литвы разочарован переговорами по новому пакету санкций ЕС против России
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«Пока информация, которую мы получаем, данные, озвученные вчера председателем Еврокомиссии, разочаровывают. Потому что мы говорим только об угле, который представляет очень маленькую часть нашего импорта из России», — сказал он перед началом заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.
Он в шутку предложил ввести санкции «на свечки и дрова».
«Если мы подходим к санкциям серьёзно… то нефть — это следующий важный шаг, который необходимо сделать», — сказал министр.
По его мнению для отказа от газа из России нужно дать время некоторым европейским странам, а от российской нефти можно уже отказаться.
6 апреля в Брюсселе обсуждается вопрос о запрете поставок нефти и угля из России.