Глава МИД Литвы разочарован переговорами по новому пакету санкций ЕС против России

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

«Пока информация, которую мы получаем, данные, озвученные вчера председателем Еврокомиссии, разочаровывают. Потому что мы говорим только об угле, который представляет очень маленькую часть нашего импорта из России», — сказал он перед началом заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Он в шутку предложил ввести санкции «на свечки и дрова».

«Если мы подходим к санкциям серьёзно… то нефть — это следующий важный шаг, который необходимо сделать», — сказал министр.

По его мнению для отказа от газа из России нужно дать время некоторым европейским странам, а от российской нефти можно уже отказаться.

6 апреля в Брюсселе обсуждается вопрос о запрете поставок нефти и угля из России.