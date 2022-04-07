ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

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Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций.
ЕС согласовал пятый пакет санкций против России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции.

«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для окончательного оформления санкций будет запущена техническая письменная процедура утверждения.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто выступил против антироссийских санкций в отношении атомной энергетики.

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