ЕС согласовал пятый пакет санкций против России
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции.
«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении.
Уточняется, что для окончательного оформления санкций будет запущена техническая письменная процедура утверждения.
Ранее глава МИД Венгрии Сийярто выступил против антироссийских санкций в отношении атомной энергетики.