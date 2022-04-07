Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против санкций в отношении атомной энергетики
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Об этом пишет агентство Reuters.
Кроме того, министр подчеркнул, что Венгрия выступает против санкций в отношении российских нефти и газа.
Ранее появилась информация, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее отметил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.