Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против санкций в отношении атомной энергетики

Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Об этом пишет агентство Reuters.

Кроме того, министр подчеркнул, что Венгрия выступает против санкций в отношении российских нефти и газа.

Ранее появилась информация, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее отметил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.