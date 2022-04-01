Канцлер Нехаммер: Австрия выступает против эмбарго на газ из России

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», — отметил Нехаммер.

Канцлер добавил, что видит своей задачей обеспечение безопасности поставок энергоресурсов.

Политик также заявил о необходимости ослабить зависимость от российского газа. 

Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.

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