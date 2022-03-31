Die Zeit: эмбарго на российские ресурсы может привести Германию к скачку инфляции
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Согласно расчётам, в случае долгосрочного отсутствия российских нефти и газа экономика ФРГ столкнётся с падением экономического роста: общий спад может составить около 3%, а рецессия рискует растянуться на десять лет.
Кроме того, эмбарго на энергоресурсы приведёт к скачку инфляции на 2,3%.
При этом исследователи отмечают, что расчёты могут быть неточными, ввиду того что ситуация является экстраординарной.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман также заявил, что остановка поставок российского газа в Германию будет иметь непоправимые последствия для германской экономики.
Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт отметил ошибочность санкций ЕС против России и предсказал долгосрочные сбои в торговле.