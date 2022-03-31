Die Zeit: эмбарго на российские ресурсы может привести Германию к скачку инфляции

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Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.
Die Zeit: эмбарго на российские ресурсы может привести Германию к скачку инфляции
  • © AP Photo / Frank Augstein

Согласно расчётам, в случае долгосрочного отсутствия российских нефти и газа экономика ФРГ столкнётся с падением экономического роста: общий спад может составить около 3%, а рецессия рискует растянуться на десять лет.

Кроме того, эмбарго на энергоресурсы приведёт к скачку инфляции на 2,3%.

При этом исследователи отмечают, что расчёты могут быть неточными, ввиду того что ситуация является экстраординарной.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман также заявил, что остановка поставок российского газа в Германию будет иметь непоправимые последствия для германской экономики.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт отметил ошибочность санкций ЕС против России и предсказал долгосрочные сбои в торговле.

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