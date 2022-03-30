В Ассоциации профсоюзов ФРГ предупредили о большом ущербе в случае остановки поставок газа
- globallookpress.com
Остановка поставок серьёзно повлияет на рынок труда и структуру экономики, подчеркнул он.
«Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», — цитирует Хоффмана ТАСС.
Такая ситуация может привести к эффекту домино, добавил глава ассоциации.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.
Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.