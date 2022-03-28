Шольц заявил, что компании ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

«Контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать», — приводит его слова РИА Новости.

Также Шольц утверждает, что в текущей ситуации «должны выполняться контракты».

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что страны G7 попросят свои компании не принимать счета за газ в рублях.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.