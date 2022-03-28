Шольц заявил, что компании ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
«Контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать», — приводит его слова РИА Новости.
Также Шольц утверждает, что в текущей ситуации «должны выполняться контракты».
Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что страны G7 попросят свои компании не принимать счета за газ в рублях.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.