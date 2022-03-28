Kyodo: страны G7 попросят свои компании не принимать счета за газ в рублях

Представители стран «группы семи» (G7) договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа.

Об этом сообщает Kyodo.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Он подчеркнул, что заниматься «всеевропейской благотворительностью» Россия не будет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Глава государства отметил, что поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для страны уже не имеет никакого смысла.