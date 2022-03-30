ФРГ запустила в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что немецкие власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого (оплаты за энергоносители в рублях. — RT) не произойдёт, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках Газовой директивы», — сказал Хабек.

Он отметил, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идёт о первой из них.

«Она предусматривает мониторинг ситуации», — пояснил он.

Ранее член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности к резкому росту безработицы в стране.