В ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на энергоресурсы из России

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Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности, к резкому росту безработицы в стране.
В ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на энергоресурсы из России
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«Существует риск непоправимого ущерба производственно-сбытовым цепочкам и резкого роста безработицы», — цитирует его Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом он добавил, что такого рода дестабилизация стала бы тяжёлым бременем для экономического и социального развития Европы далеко за пределами Германии и излишне сузила бы возможности для принятия гуманитарных и миротворческих мер.

Кёрцель также усомнился, что данный шаг повлиял бы на политику России.

Ранее консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади заявил, что Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму.

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