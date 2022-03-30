В ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на энергоресурсы из России
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«Существует риск непоправимого ущерба производственно-сбытовым цепочкам и резкого роста безработицы», — цитирует его Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом он добавил, что такого рода дестабилизация стала бы тяжёлым бременем для экономического и социального развития Европы далеко за пределами Германии и излишне сузила бы возможности для принятия гуманитарных и миротворческих мер.
Кёрцель также усомнился, что данный шаг повлиял бы на политику России.
Ранее консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади заявил, что Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму.