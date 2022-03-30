Эксперт Аль-Авади: Германия не сможет компенсировать российский газ в ближайшее время

Германия не сможет заменить российский газ из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму. Об этом заявил консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади.

«Страны-производители не смогут производить достаточное количество газа для удовлетворения потребностей Европы», — цитирует РИА Новости Аль-Авади.

По его словам, зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Глава государства отметил, что поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для страны уже не имеет никакого смысла.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».