Постпред России Чижов назвал «самоубийственным» отказ ЕС от российских энергоносителей

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

«Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза», — цитирует ТАСС Чижова.

По его словам, подобное решение «было бы политическим самоубийством» для европейских политиков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Глава государства отметил, что поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для страны уже не имеет никакого смысла.