Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия об оплате поставок газа в рублях

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов... Контракты, заключённые в евро, должны оплачиваться в евро», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.