Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия об оплате поставок газа в рублях

Короткая ссылка
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.
Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия об оплате поставок газа в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов... Контракты, заключённые в евро, должны оплачиваться в евро», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить