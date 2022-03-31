Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия об оплате поставок газа в рублях
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«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов... Контракты, заключённые в евро, должны оплачиваться в евро», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.