Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе перевода оплаты поставок газа недружественным странам в рубли.

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