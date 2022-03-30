Песков рассказал о процессе перевода оплаты поставок газа в рубли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе перевода оплаты поставок газа недружественным странам в рубли.

Он ответил на вопрос, означает ли поручение президента разработать механизм оплаты в рублях к 31 марта, что новые правила начнут действовать в тот же день.

«Нет, абсолютно. Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс», — сказал он.

По его словам, это технологически более растянутый по времени процесс.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.