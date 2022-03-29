Песков вновь заявил, что Россия будет поставлять газ только за оплату в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа в рублях.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях... Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России», — сказал он.

Песков посоветовал компаниям «купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ».

Он еще раз подчеркнул, что «бесплатного газа не бывает».

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

В Кремле отметили, что российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.