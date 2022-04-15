Новак усомнился в способности Европы полностью заместить нефть и газ из России за 5—10 лет

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе пяти — десяти лет.

«Ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе пяти — десяти лет вряд ли удастся», — говорится в статье Новака для журнала «Энергетическая политика».

Он отметил, что доля поставок нефти в страны ЕС из России достигает 30%, газа — 40%.

По его словам, доля российского угля в общем импорте Европы составляет примерно треть от всех закупок.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее отметил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

По его словам, из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.