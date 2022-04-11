Генсек ОПЕК заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе выступления в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

«Было бы почти невозможно восполнить потерю в объёмах такого масштаба», — цитирует агентство Bloomberg Баркиндо.

По его словам, из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине.

Ранее в МИД России отмечали, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.