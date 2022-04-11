Боррель: возможный отказ ЕС от нефти и газа не остановит спецоперацию России на Украине

Возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, министры иностранных дел ЕС обсуждали возможность введения запрета на импорт российской нефти, однако «никаких решений не было принято».

Ранее в МИД России отмечали, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.