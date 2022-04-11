Боррель: возможный отказ ЕС от нефти и газа не остановит спецоперацию России на Украине

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Возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: возможный отказ ЕС от нефти и газа не остановит спецоперацию России на Украине
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«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, министры иностранных дел ЕС обсуждали возможность введения запрета на импорт российской нефти, однако «никаких решений не было принято».

Ранее в МИД России отмечали, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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