Балансировка рисков: как итоги переговоров по сделке ОПЕК+ могут отразиться на стоимости нефти

Участники сделки ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 31 марта стороны решили пересмотреть параметры соглашения и нарастить производство энергосырья более высокими темпами, чем раньше. Как объясняют эксперты, в связи с обострением геополитической обстановки в мире инвесторы опасаются возникновения дефицита на рынке углеводородов. В этих условиях страны ОПЕК+ своими действиями пытаются поддержать баланс между спросом и предложением сырья. Как могут измениться нефтяные цены в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 31 марта, страны — участницы соглашения ОПЕК+ утвердили параметры добычи нефти в мае. В ходе переговоров представители государств решили несколько пересмотреть ранее согласованные планы и увеличить производство сырья суммарно на 432 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как в предыдущие месяцы.

«Сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус по прогнозам указывают на хорошо сбалансированный рынок, а наблюдаемая в настоящий момент волатильность вызвана не фундаментальными показателями, а текущими геополитическими событиями», — отметили в ОПЕК по итогам встречи.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

Летом 2021 года в связи с восстановлением глобальной экономики от последствий пандемии потребление топлива в мире начало заметно расти. В этих условиях с августа страны — экспортёры нефти стали постепенно увеличивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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Предполагалось, что в мае участники альянса вновь увеличат производство на 400 тыс. баррелей в день. Вместе с тем стороны решились пойти на «символические изменения», отметил в беседе с RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. По его словам, в связи с растущими рисками глобального дефицита нефти альянс ОПЕК+ показывает свою готовность поддерживать стабильность на рынке.

«Страны ОПЕК+ заинтересованы в сохранении нефтяных цен на высоком уровне. Они действуют осторожно и не принимают каких-либо кардинальных решений, чтобы избежать серьёзного шока на рынке. При этом в нефтяной отрасли сейчас есть определённая нестабильность по спросу из-за введения нового локдауна в Китае. Кроме того, существует угроза рецессии на фоне возросших геополитических рисков», — рассказал Манаенко.

В то же время фактическая добыча нефти странами ОПЕК+ сейчас отстаёт от заявленной. Как объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, у части государств альянса сегодня есть сложности с наращиванием производства.

«Увеличивать добычу даже на 400 тыс. баррелей в сутки пока не удаётся — резкое падение инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений, а также потеря части скважин после консервации в 2020 году привели к такому эффекту. Соответственно, сохраняются и ожидания дефицита сырья, что не даёт нефтяным ценам серьёзно снижаться», — объяснил Деев.

C начала 2022 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке подорожала примерно в полтора раза и сейчас торгуется вблизи $108 за баррель. При этом в первой половине марта сырьевые цены ненадолго поднимались до $139 за баррель — до самого высокого уровня с 2008 года.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Резкий рост нефтяных котировок эксперты во многом связывают с ограничительными мерами Запада в отношении Москвы. По словам Артёма Деева, антироссийские санкции усиливают угрозу дефицита на глобальном рынке углеводородов.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические рестрикции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Санкции, в частности, затронули энергетический сектор России. Например, США и Великобритания полностью отказались закупать у Москвы нефть и другие энергоресурсы. Аналогичные призывы сегодня звучат и в ЕС. На этом фоне в обозримой перспективе нефтяные котировки продолжат оставаться на относительно высоких уровнях, считают эксперты.

«Очевидно, что цена барреля выше $90 — это результат высоких геополитических рисков. Поэтому в ближайший месяц стоимость сырья, вероятно, продолжит оставаться на уровне чуть выше $100—105 за баррель. Ближе к концу года при отсутствии новых политических шоков котировки могут опустится до $90 за баррель», — предположил Иван Манаенко.

При этом, как подчеркнул эксперт, Россия остаётся в выигрыше от текущей динамики нефтяных цен. Так, высокая стоимость сырья в валюте при переводе в рубли позитивно отражается на российском бюджете, пояснил аналитик.

Топливный ажиотаж

Ажиотажное удорожание нефти уже привело к заметному увеличению стоимости топлива в западных странах. По данным Евростата, с 28 февраля на заправках в Германии литр бензина подорожал на 13,5% — до $2,36, во Франции — на 10,5%, до $2,22, а в Нидерландах — на 11%, до $2,59.

Аналогичное положение дел можно наблюдать и в США. За последний месяц цены на бензин в Соединённых Штатах выросли на 17% — до $1,12 за литр. Об этом свидетельствуют материалы американского Управления энергетической информации (EIA).

По оценке ведомства, на сегодняшний день объём нефтяных резервов в США опустился до минимума за последние три с половиной года. В этих условиях Вашингтон планирует расконсервировать часть стратегических запасов для покрытия дефицита, отмечают эксперты.

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«По некоторым данным, Штаты хотят направить на рынок дополнительно 180 млн баррелей нефти в течение длительного времени — по 1 млн баррелю в сутки. Однако это вряд ли позволит покрыть нехватку топлива, поскольку страна ежедневно потребляет около 20 млн баррелей нефти», — рассказал Артём Деев.

По его мнению, в ближайшее время кардинальных изменений в ценах на горючее в США не произойдёт. При этом в ЕС также отсутствуют предпосылки для серьёзного удешевления бензина, уверены специалисты.

«Если говорить о Европе, то действия США ей не помогут. В странах Евросоюза запрос на другой сорт нефти. Плюс европейцы куда более уязвимы в текущей ситуации, особенно в связи с возможным эмбарго на импорт сырья из России», — пояснил Иван Манаенко.

Любопытно, что в условиях роста нефтяных цен автомобильное горючее в России, напротив, стало постепенно дешеветь. Согласно последним данным Росстата, с 25 февраля по 25 марта розничная цена бензина АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране опустилась на 0,2% — до 47,51 и 51,53 рубля за литр соответственно.

«Что касается цен на нефтепродукты в России, то у нас рост цен защищён действующим законодательством, которое было принято в 2018 году и постепенно корректировалось. Речь идёт об обратном акцизе и демпфирующем механизме, который сглаживает эффект от роста мировых цен», — заявлял ранее российский вице-премьер Александр Новак.