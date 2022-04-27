«Не привлекает инвесторов»: в Белом доме заявили о возможной потере «лидирующей роли» США в атомной энергетике

Советники американского лидера Джо Байдена заявили об обеспокоенности темпами развития атомной энергетики в США. По их словам, Россия и Китай активно наращивают потенциал в этой отрасли, в результате чего Соединённые Штаты рискуют уступить свои позиции и упустить экономические возможности для американских компаний. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе аналитиков Белого дома, с которым ознакомился RT. По мнению российских экспертов в сфере энергетики, атомное направление стало непопулярным среди американских инвесторов из-за нестабильной энергетической политики и заявленного администрацией США зелёного курса.

Совет экономических консультантов президента США Джо Байдена подготовил ежегодный доклад, в котором затронул тему перехода к экологически чистым источникам энергии. В документе авторы напомнили, что политика действующей американской администрации направлена на скорейшее сокращение выбросов парниковых газов, однако этот подход сталкивается с рядом трудностей, в том числе связанных с внутренним производством.

По мнению аналитиков, эффективные стратегии других стран в этой сфере могут стать препятствием для развития индустрии чистой энергии в Соединённых Штатах. Вашингтон рискует оказаться не в состоянии конкурировать на рынке, если власти не поддержат национальные компании.

«Если правительство США не предоставит отечественным компаниям достаточную поддержку или если правительства других стран с избытком компенсируют затраты на производство собственных компаний, то американские фирмы могут оказаться неконкурентоспособными на глобальных рынках, вне зависимости от своих потенциальных конкурентных преимуществ», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

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Внимание специалистов Белого дома в этом вопросе привлекли Россия и Китай. Так, авторы доклада отметили, что китайское правительство успешно предприняло усилия по созданию внутренней промышленности, способной обеспечить весь мир экологически чистой энергией. Около 60% ветряных турбин, 80% солнечных модулей и такой же процент элементов, используемых для питания электромобилей, производятся в КНР.

Как Китай, так и Россия делают крупные ставки на атомную энергетику — ещё один источник чистой энергии, обладающий потенциалом для стремительного развития в условиях глобального энергетического перехода, отмечается в докладе.

Согласно исследованию МАГАТЭ, на которое ссылаются авторы, к 2030 году во всём мире мощность атомной энергетики может увеличиться на 17—94%.

Между тем развитие этого сегмента в США приостановилось из-за озабоченности по поводу затрат, безопасности и отходов, подчеркнули консультанты президента.

«Уступить лидирующую роль в отрасли атомной энергетики в пользу Китая и России, чьи компании теперь осуществляют поставки реакторных технологий в другие части света, означало бы не только отказаться от экономических возможностей для американских компаний, но и от способности правительства США оказывать влияние в том, что касается усилий по нераспространению ядерного оружия в других странах, имеющих объекты атомной энергетики», — заключили аналитики.

Атомная стагнация

США являются одной из ведущих стран по объёму выработки на атомных электростанциях и количеству энергоблоков, отметил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако в данный момент расширение этого сегмента находится под вопросом.

«В повестке, срок, США шли по пути развития возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, но при этом сейчас наблюдается поворот в сторону нефтегаза. В Штатах призывают больше бурить, больше добывать на нефтяных и газовых объектах у себя на территории, стараются стимулировать развитие добычи в других странах, с которыми у них политические отношения более-менее нормальные. Такая лихорадка не способствует тому, чтобы инвесторы вкладывали деньги в развитие ядерной энергетики. Поэтому пока все берут некую паузу, что усугубляет ситуацию с дефицитом энергии», — прокомментировал Юшков.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, добавил, что медленное развитие атомного сектора в США связано с отсутствием новых контрактов.

«Соединённые Штаты зафиксировались на одном уровне, и продвижения этой тематики нет. Атомная отрасль стала немодной. Сейчас популярно вкладываться в возобновляемые источники энергии — солнце, ветер. Для этих сфер сразу находится толпа желающих инвесторов, а традиционная энергетика, включая АЭС, не находит такого отклика, хотя это тоже необходимо. Китай, к примеру, напротив, активно развивает именно атомную сферу, потому что Пекину нужны источники базовой выработки, не зависящей от погоды», — сказал эксперт.

Пикин подчеркнул, что Россия, в отличие от США, имеет ряд контрактов на строительство новых атомных объектов и продолжает возводить атомные блоки как внутри страны, так и за её пределами. Это стимулирует активное развитие отрасли.

«У нас есть внешние контракты на строительство. У нас их гораздо больше, чем у Штатов. А если вы что-то кому-то продаёте, вы в любом случае обязаны продавать самое лучшее, чтобы это покупали. Возможность поставлять эти технологии приводит к тому, что мы постоянно развиваемся в этом направлении. Если оставаться только на внутреннем рынке, то запал проходит со временем, только внешний рынок может давать такой толчок для бурного развития», — считает он.

Машинный зал четвёртого энергоблока Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова в Свердловской области

РИА Новости

© Павел Лисицын

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация продолжает работы по созданию атомной энергетики будущего. На земле и в опытно-промышленном формате разрабатываются энергоблок четвёртого поколения, замкнутый топливный цикл, предприятия по фабрикации — рефабрикации топлива, новые материалы и малые станции.

«Мы не меняем свои стратегические цели и не корректируем повестку дня. Мы видим новые окна возможностей, которые помогут России быстрее достичь технологической независимости», — сказал Лихачёв.

По его словам, основные задачи «Росатома» заключаются в строительстве атомных станций за рубежом и расширении генерации в России. До 2035 года госкорпорация планирует построить в стране 16 энергоблоков.

Отметим, что Россия является мировым лидером в развитии технологий реакторов на быстрых нейтронах. Как пояснили в «Росатоме», российские учёные работают над созданием платформы на основе замкнутого ядерного топливного цикла с таким типом реакторов. Принцип платформы включает в себя пять элементов: естественную безопасность, неограниченную материально-сырьевую базу, решение проблемы ядерных отходов, укрепление режима нераспространения и конкурентоспособность.

Неудачный переход

Энергетическая стратегия Байдена, в основу которой заложен переход на чистые источники, оказывается малоэффективной, считает Игорь Юшков. США по-прежнему остаются зависимыми от нефти и газа, при этом цены на эти энергоносители продолжают расти.

«Пока зелёной политики не хватает, ископаемые источники не заменены, в энергетике по-прежнему всё в классическом виде. Более того, нефть подорожала, а вследствие того и топливо. Поэтому Штаты сейчас бьются за повышение объёмов добычи нефти, чтобы снизить цены на бензин. Из-за высокой стоимости топлива разгоняется инфляция и снижается уровень жизни населения», — пояснил он.

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С критикой в адрес зелёного курса американской администрации не раз выступали и в самих США. В начале апреля ведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что «энергетическая инфляция» в США стала преднамеренным итогом политики Вашингтона, смысл которой состоит в том, «чтобы сделать невозможным использование ископаемых видов топлива, доведя их цену до неприемлемого уровня».

«А затем заменить те виды топлива, которые вы могли себе позволить, новой, зелёной энергией, которой вы просто должны будете пользоваться за неимением другого выбора», — сказал журналист в эфире телеканала.

Карлсон убеждён, что некоторым «донорам администрации Байдена» выгоден кризис в стране. Например, как выяснило издание The Washington Free Beacon, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм владеет пакетами акций экологически чистых энергетических компаний.

Ранее Грэнхолм заявляла, что российская спецоперация на Украине и сбои на мировых энергетических рынках показали «срочную необходимость ускорить переход на экологически чистую энергию».

«Это сделает нашу страну более независимой в энергетическом плане и менее уязвимой перед прихотями диктаторов», — подчеркнула глава министерства.

Напомним, после того как Вашингтон ввёл санкции против России, цены на бензин в США поднялись в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В связи с ростом цен на бензин на американских заправках появились наклейки с изображением Джо Байдена

Gettyimages.ru

© Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc

В Белом доме пытаются возложить вину за это на Москву, однако причины кризиса образовались задолго до начала спецоперации на Украине.

В июле 2021-го, по данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина в стране поднялась на 40% по сравнению с началом того же года.

На этом фоне член конгресса Кэрол Миллер и более 140 её однопартийцев-республиканцев обвинили Байдена в проведении антиамериканской энергетической политики. Среди прочего они обратили внимание на решение об отмене строительства трубопровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Генеральный директор американской нефтедобывающей компании Canary Дэн Эберхарт также связал повышение цен с политикой Вашингтона.

«Все знают, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Байдена. Его политика оказывает отрицательное воздействие», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

В начале месяца телекомпания CNBC вместе со службой Momentive провела опрос среди американцев, который показал, что 81% респондентов прогнозируют рецессию экономики США в этом году.

По данным на 19 апреля, представленным агентством Reuters и социологической службой Ipsos, работу Байдена на посту президента не одобряют 51% опрошенных граждан. При этом экономическое положение страны остаётся ключевой проблемой, волнующей американцев.