В США заявили, что ситуация вокруг Украины подчёркивает необходимость «зелёного перехода»

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе заседания Совета США — ЕС по энергетике заявила, что ситуация вокруг Украины демонстрирует важность перехода стран ЕС к альтернативным источникам энергии.

«В Европе цены (на энергоносители. — RT) зашкаливают. Конечно же, напряжённость между Россией и Украиной представляет угрозу для энергетической безопасности Европейского союза и наших друзей и партнёров. И всё это подчеркивает выгоду чистой энергетики», — приводит её слова ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказали о переговорах с партнёрами о возможности увеличения поставок газа в Европу.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из России.