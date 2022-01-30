ЕС ведёт переговоры по поставкам газа с США, Катаром и Азербайджаном

Евросоюз ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнёрами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — написал Боррель в своём блоге.

Он отметил, что ЕС должен быть готов к сценарию, при котором дипломатия терпит неудачу.

Ранее стало известно, что Евросоюз не исключает возможности введения новых санкций против России и поэтому готовится к потенциальным ответным мерам.