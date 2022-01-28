ЕС готовится к возможным российским контрсанкциям

Евросоюз не исключает возможности введения новых санкций против России и поэтому готовится к потенциальным ответным мерам, заявил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии.

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям», — приводит РИА Новости слова чиновника на брифинге.

По его мнению, необходимо обратить пристальное внимание на рынок энергетики.

Он отметил, что ЕК на данном фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подготовленные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2».

Также 28 января МИД России расширил список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну.

Такое решение принято на основе взаимности и паритетности в свете того, что Брюссель продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении Москвы.