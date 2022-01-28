Глава МИД Франции: санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2»

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Подготовленные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Глава МИД Франции: санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2»
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«Это (санкции. — RT) также подразумевает, например, блокировку газопровода «Северный поток — 2», — цитирует министра ТАСС.

По словам Ле Дриана, это одна из мер, призванных показать Москве, что конфликт на Украине несёт для России серьёзные риски.

По данным источников Financial Times, Евросоюз и Британия разрабатывают санкции против газовых проектов России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

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