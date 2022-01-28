Россия запретила въезд руководителям ряда европейских ЧВК и некоторым чиновникам из ЕС

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Россия расширила список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну. Нота об этом направлена в представительство Европейского союза. В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.
Россия запретила въезд руководителям ряда европейских ЧВК и некоторым чиновникам из ЕС
  • РИА Новости

Такое решение принято на основе взаимности и паритетности в свете того, что Брюссель продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении Москвы.

Как напомнили в МИД, на регулярной основе в Брюсселе «штампуются дискриминационные решения», произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации.

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — заявили в министерстве.

Также список пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за «продвижение антироссийской политики» и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.

В апреле прошлого года Министерство иностранных дел России в ответ на санкции Евросоюза опубликовало список невъездных в страну чиновников ЕС.

В список вошли восемь человек, включая тогдашнего председателя Европарламента Давида Марию Сассоли.

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